Тимчук: бойовики намагалися атакувати під Попасною, артилерія АТО вела вогонь в районі Брянки та Металіста

Про це пише координатор групи Інформаційний Спротив Дмитро Тимчук.

"В районі н. п. Попасна противник спробував продовжувати наступальні дії. З застосуванням декількох одиниць бронетехніки (6 ББМ, 2 танка) був атакований один з блокпостів українських військ. Атака була відбита, одна БМП-2 і одна одиниця автотранспорту бойовиків знищені, противник відійшов на вихідний рубіж", - повідомив він.

За його даними, в Авдіївці артобстрілом з боку терористів був накритий міський ринок, зафіксовані пожежі, постраждали декілька об'єктів комунальної інфраструктури.

Читайте такожРосійські військові провели в одному з районів Донецька насильницьку «евакуацію» жителів - ІСТакож по позиціях російсько-терористичних військ в районі Брянки та Стаханова було завдано удару української артилерії

"Накрито ряд військових об'єктів противника, включаючи один з пунктів управління. Противник залишив низку позицій в районі Брянки", - пише Тимчук.

Також знищено пункт управління російсько-терористичних військ в районі Металіста, де українська артилерія завдала вогневий удар по базовому табору бойовиків.