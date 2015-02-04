Бойовики "ДНР" розстріляли житловий будинок в Вуглегірську (відео)
23:03, 04 лютого 2015Війна
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Російські ЗМІ показали в новинному сюжеті обстріл житлових кварталів бойовиками "ДНР".
REUTERS
На відео репортер телеканалу Росія-1 просувається з представниками Незаконних збройних формувань в оточенні важкої техніки, яка здійснює стрілянину по 9-ти поверховому будинку в межах міста Вуглегірськ, повідомляють Новости Донбаса.
"Дев'ятиповерховий будинок зовсім близько, по ньому працюють прямою наводкою", - говорить при цьому репортер.
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