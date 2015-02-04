Бойовики "ДНР" розстріляли житловий будинок в Вуглегірську (відео)



На відео репортер телеканалу Росія-1 просувається з представниками Незаконних збройних формувань в оточенні важкої техніки, яка здійснює стрілянину по 9-ти поверховому будинку в межах міста Вуглегірськ, повідомляють Новости Донбаса.

"Дев'ятиповерховий будинок зовсім близько, по ньому працюють прямою наводкою", - говорить при цьому репортер.