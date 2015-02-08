Упродовж дня терористи 71 раз обстріляли українські армійські позиції – прес-центр АТО



Про це повідомили у прес-центрі АТО.

Найбільш напруженою ситуація залишається на Дебальцівському напрямку.

«В цьому районі фіксується накопичення ворожої техніки зі боку Стаханова та Сніжного. За день, російські найманці 13 разів обстріляли місто і околиці з «Градів» та артилерії. 5 разів бандити невдало намагались штурмувати наші позиції», - йдеться у повідомленні.

Вранці бійці ЗС України знищили 4 ворожі танки.

Читайте такожБойовики обстріляли Дебальцеве: загинули 5 осіб, 3 поранені

Певна активізація обстрілів спостерігається і на Луганському напрямку. Обстрілу зазнали Тошківка, Верхня Ольховка, тричі обстріляно Кримське. Вцілому по напрямку зафіксовано 18 обстрілів, зазначили в прес-центрі.

На донецькому напрямку найбільше постраждало селище Пєскі. Бойовики 6 разів вели вогонь по населеному пункту. У відповідь українські артилеристи влучним вогнем знищили позиції ворога, йдеться у повідомленні.