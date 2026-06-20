Трамп і Мелоні влаштували заочну сварку на весь світ

Президент США наполягає, що керівниця Італії "благала" його про спільне фото.

Заочна сварка між лідерами Італії і США пішла на друге коло. Дональд Трамп повторив своє твердження про те, що Джорджія Мелоні буцімто випрошувала у нього спільне фото.

"Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні під час саміту G7 у Франції раз по раз просила сфотографуватися зі мною", – написав він у соцмережі Truth Social.

При цьому Трамп заявив, що зараз рейтинг популярності Мелоні в Італії буцімто низький через те, що вона відмовила США скористатися італійськими аеродромами під час військової операції проти Ірану.

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"І це попри те, що США щороку виділяють сотні мільярдів доларів на захист Італії та інших "так званих" союзників по НАТО. Тепер, після того як Сполучені Штати військовим шляхом перемогли Іран, вона хоче знову подружитися, щоб "підняти свої рейтинги". Ні, дякую!!!" – додав Трамп.

Ця заява президента США не залишилася непоміченою. Мелоні звинуватила Трампа у "невиправданих" і "безглуздих нападках".

"Щодо моєї популярності – дружба з вами точно не сприяла їй, і вона не залежить від наших стосунків. Моя популярність ґрунтується на здатності захищати національні інтереси Італії, і саме це я завжди робила", - написала вона у своєму Інстаграм.

Прем’єр-міністерка Італії наголосила, що використання американських військових баз в Італії регулюється певними угодами.

"Італія залишається суверенною державою. У будь-якому разі, моя популярність – не ваша справа. Раджу вам зосередитися на власній", – додала Мелоні.

Заочна сварка Мелоні і Трампа активно обговорюється в італійській пресі. Так газета Libero вийшла сьогодні із редакційною статтею під заголовком "Дональд Трамп – ідіот"

Автор прямо і без компромісів критикує президента США Дональда Трампа за його нападки на Джорджію Мелоні. Автор статті, головний редактор газети Алессандро Саллюсті, підкреслює, що ще зовсім недавно зустріч двох лідерів сприймалася як відновлення добрих відносин після періоду холодності. Натомість Трамп зруйнував цей позитив своєю "величезною брехнею", яка виглядає абсурдною і сміховинною.

"Шкода це говорити, але я не знаходжу, і, можливо, немає іншого способу сказати: Дональд Трамп – ідіот. Крапка", – пише журналіст.

На думку Саллюсті, така поведінка свідчить про інтелектуальну неадекватність Трампа та його нездатність діяти в інтересах спільного трансатлантичного блоку.

Сварка Трампа і Мелоні

Джорджія Мелоні довгий час вважалася одним з найближчих союзників Дональда Трампа в Європі. Після перемоги Мелоні на виборах 2022 року та переобрання Трампа у 2024-му їхні відносини були теплими. Мелоні стала єдиним європейським лідером, який відвідав інавгурацію Трампа у 2025 році. Трамп неодноразово хвалив її як "фантастичного лідера", "натхнення" та "прекрасну молоду жінку". Обидва політики поділяли схожі погляди на міграцію, традиційні цінності та скептицизм щодо частини європейської політики.

Проте відносини різко охолодилися через розбіжності щодо війни з Іраном. Італія не надала повної підтримки американським операціям (зокрема, відмовила у використанні бази Сігонелла), а Мелоні публічно назвала неприйнятними атаки Трампа на Папу Льва XIV. Трамп висловлював розчарування, заявляючи, що думав, ніби Мелоні має "мужність", але "помилився".

Кульмінація конфлікту настала одразу після саміту G7 у Франції цього тижня. Трамп в інтерв’ю італійському телебаченню заявив, що Мелоні "благала" його про спільне фото, і він погодився лише з жалю. Мелоні різко відреагувала, назвавши це "повністю вигаданим" і заявивши: "Ні я, ні Італія ніколи не благають".

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