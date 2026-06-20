Експерти назвали найкращі смартфони 2026 року під різний бюджет та цілі

До списку увійшли пристрої Apple, Samsung та інших виробників, які забезпечують оптимальний баланс між продуктивністю, якістю камери, автономністю та програмною підтримкою.

Авторитетний портал TechRadar підбив проміжні підсумки 2026 року та перелічив найкращі смартфони на ринку. Сам список поділено на кілька умовних номінацій, щоб кожен читач міг підібрати собі смартфон відповідно до своїх вимог.

До списку увійшли пристрої Apple, Samsung та інших виробників, які пропонують баланс між продуктивністю, камерою, автономністю та програмною підтримкою.

Найкращі телефони для більшості людей

Серед найкращих універсальних рішень виділяються три моделі: iPhone 17, OnePlus 15 та Google Pixel 10 Pro.

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iPhone 17 отримав низку функцій, які раніше були доступні лише у версіях Pro. Смартфон оснащений 6,3-дюймовим екраном із частотою оновлення 120 Гц, оновленою системою камер із 48 МП основним та ультраширококутним модулями, а також новим 24 МП селфі сенсором. Пристрій працює на чіпі A19 і постачається щонайменше з 256 ГБ пам'яті.

OnePlus 15 робить ставку на автономність і швидкість. Смартфон отримав 6,8-дюймовий екран із частотою оновлення 165 Гц та батарею збільшеної ємності 7300 мАг із підтримкою швидкої зарядки 80 Вт. Водночас камери стали простішими, ніж у попередників, що компенсується високою продуктивністю Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Pixel 10 Pro орієнтований на мобільну фотографію. Смартфон оснащений 50 МП основною камерою та вдосконаленими 48 МП ультраширококутною та телеоб'єктивом із 5-кратним зумом. Але його процесор Tensor G5 поступається конкурентам у "чистій" продуктивності.

Найкращі бюджетні телефони

У сегменті недорогих смартфонів до $300 Samsung продовжує утримувати лідерські позиції. Експерти виділяють дві моделі – Galaxy A17 і Galaxy A26, які пропонують оптимальний баланс ціни, автономності та базової функціональності.

Galaxy A17 – максимально доступний бюджетний смартфон з акцентом на автономність та підтримку оновлень до 2032 року. Він має 6,7-дюймовий AMOLED-екран із частотою оновлення 90 Гц, базові камери з основним сенсором на 50 МП та акумулятор на 5000 мАг.

Galaxy A26 – більш просунута версія з дисплеєм 120 Гц, захистом IP67 та потужнішим чипом з 6 ГБ пам’яті. Також він отримав покращену надширококутну камеру та більш преміальний корпус зі скляною задньою панеллю.

Преміум-клас: найкращі з найкращих

У сегменті топових пристроїв лідирують iPhone 17 Pro Max і Samsung Galaxy S26 Ultra.

iPhone 17 Pro Max отримав 6,9-дюймовий дисплей та вдосконалену систему камер із 48 МП телеоб’єктивом, LiDAR-сканером та підтримкою запису відео у 4K при 120 FPS. Смартфон працює на потужному чіпсеті Apple A19 Pro та пропонує покращену продуктивність і енергоефективність.

Galaxy S26 Ultra оснащений 6,9-дюймовим екраном із роздільною здатністю 1440p і частотою оновлення 120 Гц, камерою на 200 МП та фірмовим стилусом S Pen. Пристрій позиціюється як один із найуніверсальніших флагманів з акцентом на фотоможливості та продуктивність.

Раніше експерти назвали найкращі смартфони з підтримкою стилуса. Зростання інтересу до складаних пристроїв та великих дисплеїв знову зробило актуальним стилус, який раніше вважався майже забутим аксесуаром.

А якщо ви шукаєте смартфон, який не застаріє й через п’ять років, бенчмарк AnTuTu оновив рейтинг найпродуктивніших Android-пристроїв. Дев’ять із 10 найпотужніших пристроїв працюють на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5.

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