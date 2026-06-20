Негативне ставлення поляків до українців зросло у понад два рази, – дослідження

Соціологи вказують на кілька чинників зміни настроїв польського суспільства.

Рівень негативного ставлення поляків до українців зріс до 43%, тоді як українці демонструють протилежну тенденцію і загалом зберігають прихильність до сусідів. Про це йдеться у висновках дослідження Центру діалогу ім. Юліуша Мєрошевського.

Соціологи зазначають, що за останні роки відносини між українцями та поляками змінилися: після періоду широкої підтримки на початку повномасштабного вторгнення наразі спостерігається поступове зниження прихильності.

Якщо у 2023 році про негативне ставлення до українців заявляли 17% польських респондентів, то за останніми даними цей показник зріс майже у 2,5 раза – до 43%.

Відео дня

В Україні динаміка залишається значно стриманішою. Рівень негативного ставлення до поляків становив 0% у 2022 році, 1% у 2023-му та зріс до 8% за останніми даними.Таким чином, попри загальне ускладнення суспільних настроїв і низку політичних та економічних суперечностей, більшість українців зберігає позитивне ставлення до Польщі.

Чинники зміни настроїв у польському суспільстві

Соціологи пояснюють зміну настроїв у Польщі поступовою трансформацією громадської думки. Початковий етап масової солідарності та готовності до значних витрат на підтримку України поступово змінюється втомою, зниженням емоційної залученості та більш прагматичним підходом.

Додатковим фактором називають зниження очікувань щодо швидкого завершення війни, а також вплив змін у політиці США та невизначеності щодо мирного процесу. Це, за оцінками експертів, посилює обережність польського суспільства у питаннях безумовної підтримки.

Водночас зростання критичних настроїв у Польщі стосується переважно не особистого ставлення до українців, а питань державної політики та розподілу допомоги. Йдеться про запити на більшу прозорість і контроль використання ресурсів. При цьому особисті контакти з українцями, які працюють або навчаються в Польщі, оцінюються переважно позитивно.

Що залишається основою відносин

Попри зміну настроїв, дослідники наголошують, що ці тенденції не означають відмови Польщі від підтримки України.

У польському суспільстві зберігається розуміння, що опір України має ключове значення для безпеки самої Польщі, а також широка підтримка її оборонних зусиль. Крім того, переважає позиція щодо визнання України як суверенної держави з правом самостійного вибору свого політичного шляху.

На думку соціологів, саме цей базовий консенсус залишається ключовим елементом відносин між двома країнами, попри зростання емоційного напруження.

Варто зазначити, що відповідне опитування проводилося у листопаді 2025 року.

Більше про суспільні настрої у Польщі

Раніше посол України в Польщі Василь Боднар заявляв, що ставлення поляків до українців змінилося з 2022 року, і настрої погіршуються. При цьому він зауважував, що варто розрізняти ставлення поляків до України, як нації, що веде війну з Росією, та до українців, які наразі живуть у Польщі.

Також результати опитування показали, що поляки не хочуть захищати батьківщину і не готові відмовитися від особистого добробуту. Кількість громадян, готових захищати Польщу, зменшилася майже вдвічі за три роки. Особливо тривожна тенденція спостерігається серед молоді віком до 29 років.

Вас також можуть зацікавити новини: