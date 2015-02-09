Військові розповіли про новітні боєприпаси, якими бойовики обстрілюють околиці Маріуполя (фото, відео)

Бойовики під час обстрілу околиць Маріуполя застосовують вдосконалені касетні боєприпаси.

Як повідомляє штаб оборони Маріуполя у Facebook, про це на брифінгу заявив заступник командувача сектором "М" полковник Віктор Шидлюх.

"Бойовики «ДНР» застосовують проти мирного населення на околицях Маріуполя, зокрема, у селищах Сартана, Гнутове, Новоселівка, вдосконалені російські касетні боєприпаси для установок БМ 21 "Град" і "Торнадо-Г", - відзначив він.

За його словами, дані боєприпаси мають підвищену потужність і значно більший вражаючий ефект, ніж стандартна ракета «Граду».

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"Дістатися нам у спадок від СРСР ці боєприпаси не могли, оскільки розроблялися лише в Росії", - підкреслив Шидлюх.

Крім того, за його словами, на корпусах снарядів виявлено маркування у вигляді "зірочки", яку використовують на підприємствах колишнього СРСР і, зокрема, Російської Федерації.

Також Шидлюх повідомив, що бойовики навмисно обстрілюють селища, де живуть мирні жителі, віддалені від місць дислокації Збройних сил України, з метою спровокувати паніку і змусити людей залишити ці населені пункти. За його словами, у місцях обстрілу "вся земля усіяна осколками".

Крім того, Шидлюх продемонстрував журналістам стандартний уламок боєприпасу від "Граду", розміром приблизно з людську долоню, і нові, ромбоподібної форми із загостреними краями, розміром приблизно 0,5 см. За даними полковника, такі осколки завдають живій силі значно більшу шкоду. Крім того, воронки, які залишаються після розривів нового боєприпасу, значно глибші, ніж зазвичай. Також збільшена зона ураження.