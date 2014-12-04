Місія ОБСЄ не підтверджує дані про застосування Україною касетних боєприпасів на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив речник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Майкл Боцюрків під час брифінгу в Києві.

"У нас були розмови з представниками Human Rights Watch, і ми дуже ретельно переглянули їхні звіти… Дуже важко оцінити, звідки вони (бомби) прилетіли, хто їх використовував... Ми можемо сказати тільки про те, що бачимо своїми очима. Ми не поділяємо ту точку зору, яка прозвучала від представників Human Rights Watch, і безумовно, ми продовжимо спостерігати ретельно", - сказав він, відповідаючи на питання журналістів.

Читайте такожМіноборони спростовує інформацію про використання касетних бомб українською армієюЯк повідомляв УНІАН, міжнародна організація із захисту прав людини Human Rights Watch заявила, що касетні бомби могли використовуватися як українськими силами, так і бойовиками на Донбасі.

Україна заперечує застосування силами АТО касетних боєприпасів на Донбасі.

В РНБО наголосили, що востаннє Україна отримувала касетні боєприпаси у 1991 році, а знайдені у зоні АТО уламки таких бомб мають маркування з датою випуску 16.06.2003.