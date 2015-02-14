У штабі АТО запевняють, що за добу не здано жодної позиції під Дебальцевим
16:45, 14 лютого 2015Війна
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У штабі АТО запевняють, що українські військові впродовж доби не здали жодної позиції на Дебальцевському напрямку і продовжують відбивати постійні атаки ворога.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
"Наші українські військові не здали жодних позицій, які захищали, не дивлячись на шалений тиск бойовиків і обстріли. Це вже є проявом масового героїзму", - сказав Лисенко.
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