У штабі АТО запевняють, що за добу не здано жодної позиції під Дебальцевим

16:45, 14 лютого 2015
Війна
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У штабі АТО запевняють, що українські військові впродовж доби не здали жодної позиції на Дебальцевському напрямку і продовжують відбивати постійні атаки ворога.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"Наші українські військові не здали жодних позицій, які захищали, не дивлячись на шалений тиск бойовиків і обстріли. Це вже є проявом масового героїзму", - сказав Лисенко.

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