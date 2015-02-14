Російські ЗМІ: Захарченко наказав бойовикам "ДНР" припинити вогонь з 00:00

Про це пише російський ресурс РИА Новости.

"Сьогодні, 14 лютого, голова ДНР Олександр Захарченко підписав Указ №50. Згідно з документом, на виконання Мінських угод, з 01.00 15 лютого (за часом Республіки (сепаратисти встановили у Донецьку московський час - ред.)) вводиться режим припинення вогню", - йдеться в повідомленні бойовиків.

Читайте такожПорошенко введе воєнний стан по всій Україні, якщо не буде мируБойовики однак, заявили, що будуть припиняти "будь-які провокаційні дії, які можуть бути розцінені як атака або ведення прицільного вогню по військам, житловим будинкам або інфраструктурі".

Згідно з Мінським домовленостями, з 00:00 15 лютого обидві сторони повинні припинити вогонь.