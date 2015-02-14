Під Широкиним поранено близько 20 бійців "Азову"

Про це повідомляється на сторінці полку в Facebook.

"Терористи понесли значні втрати живою силою та технікою в ході Широкинської бійні. Зараз на околицях селища догорає ворожа техніка. Підходи до міста всипані трупами ворогів", - сказано в повідомленні.

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