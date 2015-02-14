Під Широкиним поранено близько 20 бійців "Азову"
21:47, 14 лютого 2015Війна
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У боях під Широкиним терористи зазнали значних втрат у живій силі і техніці, в "Азові" - близько двох десятків поранених.
Азов веде нічні бої під Широкиним / facebook.com/azov.batalion
Про це повідомляється на сторінці полку в Facebook.
"Терористи понесли значні втрати живою силою та технікою в ході Широкинської бійні. Зараз на околицях селища догорає ворожа техніка. Підходи до міста всипані трупами ворогів", - сказано в повідомленні.
Читайте такожУкраїнська артилерія знищила під Широкиним скупчення техніки і живої сили бойовиківСтаном на 19:00 близько двох десятків поранених "Азова", чотири з яких перебувають у важкому стані, евакуйовані з поля бою. Їм надають медичну допомогу.
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