Міноборони: ситуація в зоні АТО складна та динамічна, бойовики не гребують нічим

У своєму русі вперед терористи не гребують нічим: ведуть вогонь із ствольної і реактивної артилерії по мирному населенню Донбасу, вбивають дітей і літніх людей, кидають у бій всі наявні сили, не рахуючись з власними численними втратами, повідомляє Міноборони України.

Тільки протягом цього дня бандити 37 разів відкривали вогонь по Дебальцевому.

"Українські бійці стійко тримають оборону, прицільним вогнем знищують ворожу техніку, озброєння та особовий склад. Так само визначені підрозділи сил АТО — танкісти, морські піхотинці, національні гвардійці — на півдні Донбасу ведуть бій з терористичними угрупуваннями в районі Широкіно, не дозволяють їм просуватись вглиб території України. Вогнем артилерії бойовиків населеному пункту завдано значних руйнувань", - сказано в повідомленні.

Читайте такожУ штабі АТО запевняють, що за добу не здано жодної позиції під ДебальцевимСьогодні противник, зазнавши великих втрат в живій силі і техніці в районі Дебальцевського плацдарму, зустрівши гідну відсіч від наших бійців, почав вдаватися до нових методів тиску на особовий склад.

Бойовики за кілька годин до припинення вогню використовують свій останній козир, розсилають СМС-повідомлення, намагаються тиснути на українських військовослужбовців психологічно.

"Наші бійці готові надалі давати гідну відсіч противнику, який нищить мирне населення. Просимо не реагувати на провокаційні заяви терористів. Ми усвідомлюємо важливість утримання наших позицій, і стримуємо агресію бойовиків на рубежах, які закріплені мінськими угодами", - заявили в міністерстві.