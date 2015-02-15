В "Азові" заявили про припинення успішного наступу під Маріуполем через перемир'я

"Андрій Білецький щойно оголосив про призупинення наступальної операції на сході у зв’язку з перемир’ям. Варто зазначити, що нелегко йому далося це рішення, адже перед нами - розбита ворожа армія, яка наразі нездатна на спротив", - сказано в повідомленні батальйону.

Також прес-служба батальйону повідомляє, що внаслідок важких боїв, які тривали від 05:00 ранку, ворог повністю вибитий із населеного пункту Широкине.

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Повідомляється також про трьох загиблих і 50 поранених бійців батальйону. "Присутні значні втрати у техніці, але боєздатність підрозділу збереглася", - запевняють в "Азові".

Раніше УНІАН повідомляв, що під Широкиним поранено близько 20 бійців "Азову".