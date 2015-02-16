З лікарні в Щасті евакуювали пацієнтів

Як сказано в повідомленні прес-служби голови Луганської ОДА Геннадія Москаля, в результаті одного з останніх обстрілів Щастя була пошкоджена міська лікарня - мінометні міни вибухнули на подвір‘ї, знищивши автомобіль «швидкої допомоги», розбивши дах на одному з корпусів і вибивши вікна і двері на декількох інших. Проводити лікування в таких умовах неможливо, тому пацієнтів довелося терміново вивезти в інші медустанови області.

«Частину людей евакуювали до Новоайдарської районної лікарні, частину - до Петрівки, Сєверодонецька і Лисичанська, а військовослужбовців відправили до військового госпіталю у Сватове», - відзначив Москаль.

За його словами, декілька відділень лікарні продовжують приймати хворих - терапія працює в режимі денного стаціонару, а в хірургії проводять ургентні операції, але для повноцінного лікування в пошкоджених корпусах необхідно провести ремонт і замінити близько 100 вікон.

Обласна держадміністрація надасть необхідні кошти, за два з половиною тижні всі роботи мають бути завершені.

Як зазначається в повідомленні, лікарня в Щасті перебуває на передовій, тому її нормальне функціонування - питання, яке вимагає першочергового вирішення.

Москаль також відвідав Станицю Луганську, де провів зустріч з активом району і оглянув пошкоджені й зруйновані об'єкти.

Читайте такожВ результаті обстрілу кафе в Щасті загинули четверо і поранено п'ятеро мирних жителівПопри постійний обстріл, райдержадміністрація й інші державні структури продовжують працювати, проте в селищі проблематично купити продукти і товари першої необхідності.

Підприємці часто відмовляються везти в Станицю товар, бо немає гарантій, що їх точки вціліють після чергового обстрілу, крім того, вони побоюються за свою безпеку.

Керівник області пообіцяв розв‘язати цю проблему, особисто зустрівшись з представниками комерційних структур.