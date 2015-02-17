Росія перекинула на Луганщину 12 БМП і 54 вантажівки з боєприпасами - штаб АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

За його словами, незважаючи на оголошення режиму припинення вогню, противник готується до активних бойових дій. За оперативними даними, через смт Ізварине Луганської області на територію України зайшло 12 БМП та 54 вантажівки з боєприпасами, сказав Лисенко.

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Також він повідомив, що впродовж минулої доби на Маріупольському напрямку було зафіксовано політ одного російського безпілотника-розвідувальника, а сьогодні в Азовському морі за 40 м від берега біля населеного пункту Ялта Донецької області знайдено збитий українськими військовими російський безпілотник.

Раніше УНІАН повідомляв, що, за інформацією, координатора групи «Інформаційний спротив» народного депутата Дмитра Тимчука, Луганськом пройшла колона бронетехніки та буксованої артилерії бойовиків.