Луганськом пройшла колона бронетехніки та буксованої артилерії бойовиків - Тимчук
09:33, 17 лютого 2015Війна
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Одночасно зафіксовано висунення артилерійської групи російсько-терористичних військ у район Первомайська.
REUTERS
Через Луганськ на його східну околицю пройшла колона бронетехніки бойовиків.
Про це повідомив координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.
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"Через Луганськ пройшла буксована артилерії противника, яка прибула з північного напрямку. У складі колони - близько 25 одиниць техніки і 220-250 чол. особового складу", - йдеться у повідомленні.
Одночасно зафіксовано висунення артилерійської групи російсько-терористичних військ у район Первомайська. У складі артгрупи - 2 батареї (одна батарея буксованих 122-мм гаубиць Д-30, друга - САУ 2С1 «Гвоздика»).
Допис by Dmitry Tymchuk.
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