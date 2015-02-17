Луганськом пройшла колона бронетехніки та буксованої артилерії бойовиків - Тимчук

Через Луганськ на його східну околицю пройшла колона бронетехніки бойовиків.

Про це повідомив координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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"Через Луганськ пройшла буксована артилерії противника, яка прибула з північного напрямку. У складі колони - близько 25 одиниць техніки і 220-250 чол. особового складу", - йдеться у повідомленні.

Одночасно зафіксовано висунення артилерійської групи російсько-терористичних військ у район Первомайська. У складі артгрупи - 2 батареї (одна батарея буксованих 122-мм гаубиць Д-30, друга - САУ 2С1 «Гвоздика»).