На Донеччині поранили члена знімальної групи каналу «112»

Про це повідомили Громадському представники каналу.

Сталося це близько 10:40 ближче до повороту на Соледар. На допомогу знімальній групі «112» прийшли журналісти Reuters.

Читайте такожАпеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у держзраді журналіста Коцабу

За останньою інформацією, водію роздробило руку, його вже прооперували в Артемівську.