На Донеччині поранили члена знімальної групи каналу «112»

15:14, 17 лютого 2015
Війна
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В районі Луганського Донецької області поранило водія знімальної групи каналу «112». 

Водія вже прооперували / good-deeds.eu

Про це повідомили Громадському представники каналу.

Сталося це близько 10:40 ближче до повороту на Соледар. На допомогу знімальній групі «112» прийшли журналісти Reuters.

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За останньою інформацією, водію роздробило руку, його вже прооперували в Артемівську.

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