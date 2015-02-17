На Донеччині поранили члена знімальної групи каналу «112»
15:14, 17 лютого 2015Війна
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В районі Луганського Донецької області поранило водія знімальної групи каналу «112».
Водія вже прооперували / good-deeds.eu
Про це повідомили Громадському представники каналу.
Сталося це близько 10:40 ближче до повороту на Соледар. На допомогу знімальній групі «112» прийшли журналісти Reuters.
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За останньою інформацією, водію роздробило руку, його вже прооперували в Артемівську.
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