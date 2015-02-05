Ярошу зробили ще одну операцію - активістка

Про це повідомила активістка Олена Білозерська на своїй сторінці у Facebook.

"Нарешті вирвалися сьогодні з фронту і відвідали Дмитра Яроша у лікарні. Веселий і бадьорий, переконаний, що повернеться на фронт. Вчора переніс ще одну операцію на руці. У нього було дуже тяжке і складне поранення, але завдяки кваліфікованим лікарям, і в першу чергу тому, який надавав йому першу невідкладну допомогу, руку врятовано, і з часом вона буде повністю робочою", - написала Білозерська.

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