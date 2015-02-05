Ярошу зробили ще одну операцію - активістка
04:02, 05 лютого 2015Суспільство
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Народний депутат та лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош переніс ще одну операцію на руці.
REUTERS
Про це повідомила активістка Олена Білозерська на своїй сторінці у Facebook.
"Нарешті вирвалися сьогодні з фронту і відвідали Дмитра Яроша у лікарні. Веселий і бадьорий, переконаний, що повернеться на фронт. Вчора переніс ще одну операцію на руці. У нього було дуже тяжке і складне поранення, але завдяки кваліфікованим лікарям, і в першу чергу тому, який надавав йому першу невідкладну допомогу, руку врятовано, і з часом вона буде повністю робочою", - написала Білозерська.
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