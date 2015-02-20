Один український батальйон все ще утримує свої позиції на підступах до Горлівки – волонтери (уточнена)

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила координатор благодійного фонду "Повернись живим" Ольга Кобилинська.

"За нашою інформацією, один із батальйонів, який знаходиться з іншого боку Дебальцевого, ще зараз утримує свої позиції", - сказала вона.

За словами Кобилинської, український батальйон обміняв свого полоненого на полонених терористів.

"За його інформацією, зараз у Горлівці перебувають дуже багато полонених з Дебальцевого, ще кількатижневої давності. За його підрахунками, це десятки, близько трьох десятків людей, тих, кого він бачив. Це підвали, це лікарня горлівська", - сказала волонтер і додала, що ця кількість полонених мала поповнитися в останні дні боїв.

Читайте такожУ штабі АТО поки немає інформації про число військових, які потрапили в полон при виході з ДебальцевогоВона наголосила, що ставлення до полонених у Горлівці нелюдське. Зокрема полонений, якого вдалося обміняти, був із простреленою колінною чашечкою, йому палили волосся, знущалися. "А він у полоні провів усього два дні. То можете уявити, що відбувається з людьми, які там уже сидять тижнями", - наголосила Кобилинська.

Між тим, раніше керівник штабу «Сектору С» повідомив, що вчора останнім залишив місто.