Порошенку доповіли про завершення виведення військ із Дебальцевого: останній боєць залишив місто

Керівник штабу «Сектору С» полковник «Таран», який контролює операцію щодо виведення українських військ з Дебальцевого, доповів президенту України Петру Порошенко, що останнім покинув місто.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав прес-секретар президента Святослав Цеголко.

«Я вийшов останнім, контролюючи організований вихід наших військ з Дебальцевого», - про це в телефонній розмові з президентом сказав керівник штабу.

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Як зазначив Цеголко, президент зателефонував до полковника, щоб подякувати за мужність і героїзм. ««Таран» вийшов з Дебальцевого разом з «Топазом», теж полковником, історію якого учора під час засідання РНБО розповів країні президент.

«Топаз» - козак з Луганщини, який пішов на війну проти російських загарбників разом з двома синами. Доля звела усіх трьох у Дебальцевому. Батько вийшов з міста лише після того як переконався, що сини покинули Дебальцеве», - написав Цеголко.