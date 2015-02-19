Порошенку доповіли про завершення виведення військ із Дебальцевого: останній боєць залишив місто
Прес-секретар президента наголосив, що керівник штабу «Сектору С» останнім покинув Дебальцеве.
Керівник штабу «Сектору С» полковник «Таран», який контролює операцію щодо виведення українських військ з Дебальцевого, доповів президенту України Петру Порошенко, що останнім покинув місто.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав прес-секретар президента Святослав Цеголко.
«Я вийшов останнім, контролюючи організований вихід наших військ з Дебальцевого», - про це в телефонній розмові з президентом сказав керівник штабу.
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Як зазначив Цеголко, президент зателефонував до полковника, щоб подякувати за мужність і героїзм. ««Таран» вийшов з Дебальцевого разом з «Топазом», теж полковником, історію якого учора під час засідання РНБО розповів країні президент.
«Топаз» - козак з Луганщини, який пішов на війну проти російських загарбників разом з двома синами. Доля звела усіх трьох у Дебальцевому. Батько вийшов з міста лише після того як переконався, що сини покинули Дебальцеве», - написав Цеголко.