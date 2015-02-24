За добу в зоні АТО сапери вилучили 95 одиниць боєприпасів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу керівник прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій Наталія Бистра.

За її словами, на визволених від терористів територіях Донецької та Луганської областей щодня працюють піротехнічні підрозділи ДСНС. Задля гарантування безпеки і спокою людей з липня минулого року вони проводять роботи з обстеження та розмінування територій, а також об'єктів господарства.

"Тільки за вчорашній день піротехніками загалом було обстежено 4 га територій у районі міст Слов'янськ, Краматорськ, у сселищі Побєда, у Добропіллі та в Добропільському районі. При цьому виявлено та вилучено 95 одиниць боєприпасів", - повідомила Бистра.

Читайте такожСапери за три тижні знешкодили 679 боєприпасів на Донбасі За її словами, у Краматорську на території одного із садових кооперативів було виявлено бойовий елемент від касетного реактивного снаряду для установки залпового вогню "Смерч".