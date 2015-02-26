У полоні бойовиків залишається 130 військових ЗСУ – Міноборони

Про це в ефірі hromadske.tv повідомив заступник міністра оборони України Петро Мехед.

«На сьогодні незаконно утримуваних військовослужбовців ЗСУ – близько 130. Якщо брати по військовим, які зникли – це 250 осіб», а – повідомив він, наголосивши, що йдеться саме про бійців Збройних сил.

Він відзначив, що серед полонених є ті – кого не виходить звільнити вже з літа.

Читайте такожПутін погрожував Порошенку в Мінську парадом з тисяч полонених - депутат

«Позавчора ми забрали військового 51 бригади, який був у полоні із серпня», – відзначив Мехед.

Складнощі зі звільненням полонених заступник міністра оборони пояснив тим, що на сході України є дуже багато різних воєнізованих формувань, і що з деякими з них дуже важко домовитися.