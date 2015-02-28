Президент про ситуацію в зоні АТО: Почалася деескалація, з'явилася дуже крихка надія на мир

Президент України Петро Порошенко запевнив, що використовує найменший шанс, щоб перейти з гарячої фази до політичного врегулювання на сході України.

Про це він заявив, перебуваючи з робочою поїздкою у Вінниці, передає кореспондент УНІАН.

«Ми маємо суттєву деескалацію ситуацію. Сьогодні за добу було 8 обстрілів, 3 - з артилерійської зброї. Ми маємо «тримати порох сухим», ми маємо бути готові, щоб дати відсіч агресору. Сьогодні з’явилась дуже крихка надія на мир», - сказав Порошенко.

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За його словами, Україна вже заплатила дуже велику ціну за мир.

«За час військових дій ЗСУ, Національна гвардія, СБУ, прикордонна служба втратила 1534 українських героя, які пішли для того, щоб захистити незалежність держави. За даними ООН на сході України загинуло більше 5 тисяч людей. Як ви бачите, левова частина – це життя цивільних, дітей», - зазначив президент і наголосив, що сьогодні немає жодної області, яка не постаждала від цієї війни.

За словами глави держави, саме миру прагне переважна частина українців: «Мир – це головне, чого сьогодні прагне український народ, бо ми не є нацією війни. За останніми соціологічними дослідженнями, 94% українців прагнуть миру. Навіть найменший шанс, щоб перейти з гарячої фази до політичного врегулювання, я як президент, це використовую», - сказав Порошенко.