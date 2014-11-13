ЄС постійно контактує з РФ щодо вирішення конфлікту в Україні

Офіційний Брюссель також ретельно відстежує розвиток подій на Донбасі, і в понеділок, 17 листопада, прийме рішення, як на це реагувати, повідомила в Брюсселі прес-секретар верховного представника ЄС Фредеріки Могеріні Майя Косьянчич, передає власний кореспондент УНІАН.

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"Ми перебуваємо в контакті з російським представництвом в контексті пошуку політичного врегулювання української кризи і регулярно говоримо, яка наша позиція", - сказала вона.

Відповідаючи на запитання, на якому рівні відбуваються ці контакти, Майя Косьянчич деталізувала, що є кілька можливих рівнів: "політичні контакти, контакти в Москві і, якщо необхідно, контакти в Брюсселі". "Ми використовуємо всі дипломатичні канали, щоб знайти вирішення кризи в Україні", - підкреслила вона.

За її словами, ЄС володіє інформацією про те, що саме відбувається на сході України. "У нас є власна інформація, яку ми отримуємо з різних джерел, наприклад, від делегації ЄС в Україні. Ми також маємо інформацію з інших джерел - ОБСЄ, НАТО", - зазначила Майя Косьянчич.

Вона також нагадала, що саме ситуація на сході України та можлива на це реакція ЄС буде предметом обговорення міністрів закордонних справ в наступний понеділок.