Прокуратура притягнула до відповідальності 17 тис. дезертирів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник генпрокурора – військовий прокурор України Анатолій Матіос під час співбесіди із членами комісії з обрання кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро.

Зокрема, секретар конкурсної комісії Євген Захаров зазначив, що вивчаючи суспільні настрої, не побачив жодного позитивного відгуку щодо Матіоса, і у зв'язку з цим секретар комісії попросив Матіоса, щоб той зазначив, що може сказати спільноті, аби отримати підтримку людей.

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"Суспільний запит при погіршенні економічної ситуації забезпеченості основної маси суспільства, він потребує винних. Людина, або я, яка займає посаду військового прокурора, який вимушений і приречений на фоні зубожіння загальної маси населення, притягати до кримінальної відповідальності більше 17 тис дезертирів, не може бути доброю", - наголосив Матіос.

Також Матіос зазначив, що лише дії людини повинні свідчити про результат, а не слова.

Раніше УНІАН повідомляв, що, за словами Авакова, міліції Донбасу потрібно 20 тисяч осіб для заміни дезертирів та зрадників.