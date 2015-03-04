На блокпосту бойовиків біля Станиці Луганської пропали двоє студентів з Іраку

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Як йдеться в повідомленні прес-служби Москаля, біля Станиці Луганської зі сторони Сіверського Дінця, контрольованого так званої «Луганської народною республікою», зникли двоє громадян Іраку - чоловіки 35 і 37 років.

Згідно з повідомленням, обидва вчилися в Східноукраїнському національному університеті ім. Даля, який після окупації Луганська був перенесений в Сєвєродонецьк.

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«1 березня іноземці виїхали на таксі з Луганська у бік Станиці Луганської, щоб потрапити на контрольовану Україною територію. Мобільний зв'язок з ними перервався, коли вони доїхали до крайнього блокпоста бойовиків. Про зникнення іракців в міліцію заявив їхній товариш (також громадянин Іраку), що проживає в Сєвєродонецьку, який повинен був зустріти їх», - сказано в повідомленні.

Москаль додав, що офіційно пункт пропуску на лінії розмежування вогню в Станиці Луганській закритий, проте деякі громадяни намагаються перетнути його, домовившись з бойовиками на стороні «ЛНР», а також з українськими військовими на контрольованій Україною території.

За фактом зникнення іноземців відкрито кримінальне провадження.