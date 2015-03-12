Стабільність на Донбасі є хиткою, техніку можуть повернути дуже швидко – місія ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хаг сьогодні на брифінгу в Києві.

«Наразі в зоні конфлікту припинено вогонь, однак ми бачимо, що в рамках певних стратегічних об’єктів чи це Донецький аеропорт, чи це Широкіне бої тривають», - зазначив він.

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«Також ми відзначаємо, що є позитивні зрушення, оскільки такі бої ведуться стрілецькою та малокаліберною зброєю і це є свідченням того, що важке озброєння справді відведене з таких регіонів», - додав Хаг.

«Однак така відносна стабільність у даний момент є хиткою, оскільки ми маємо усвідомлювати, що досить швидко можна повернути до лінії конфлікту і важку зброю», - наголошує заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

«Тому ми наголошуємо, що представникам місії ОБСЄ потрібен беззаперечний доступ до усіх місць зберігання важкого озброєння, щоб ми могли переконатися, що важке озброєння було не тільки відведене, а залишається відведеним і не повертається до лінії конфлікту», - підкреслив він.