Місія ОБСЄ визнала, що порушень режиму припинення вогню поменшало

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хаг сьогодні на брифінгу в Києві.

«За останній тиждень спостерігачі місії ОБСЄ спостерігали певну кількість позитивних речей в Донецькій та Луганській областях. Місія спостерігала за відведенням великої кількості важкого озброєння від лінії фронту», - зазначив він.

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«Ми також спостерігали зниження частоти порушень режиму припинення вогню за допомогою такої зброї. Це показує те, що підписаний пакет заходів у Мінську 12 лютого поступово виконується на другому своєму етапі – це відведення важких озброєнь», - додав Хаг.

За його словами, менш позитиві оцінки стосуються третього заходу Мінських домовленостей, тобто верифікації. «Усі сторони знають, що важкі озброєння мають бути не тільки відведені, але й залишатися відведеними», - повідомив заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

«Вже майже місяць пройшов з того часу, коли головний спостерігач ОБСЄ попросив всі сторони надати базову інформацію щодо кількості важких озброєнь, за яким маршрутом вони будуть відведені, де вони залишатимуться. До того часу як ця інформація буде надана усіма підписантами, то буде залишатись підозрілим, які є наміри сторін і наскільки вони можуть воювати», - зауважив він.

«Хоча вже починає надходити така інформація, але ми маємо наголосити, що ми маємо отримати її всю», - додав Хаг.