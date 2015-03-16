За добу в зоні АТО загинув один військовий, поранених немає - штаб
13:00, 16 березня 2015Війна
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За добу в зоні антитерористичної операції на сході України загинув один український військовослужбовець, поранених немає.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу в зоні АТО внаслідок бойових дій загинув один наш воїн, поранених немає", - сказав Лисенко.
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Як повідомляв УНІАН, за ніч з 15 на 16 березня бойовики 12 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО, але загалом ніч характеризується зменшенням кількості збройних провокацій з боку бойовиків.
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