ОБСЄ зафіксувала в районі донецького аеропорту застосування важкої артилерії

Про це йдеться у звіті ОБСЄ від 16 березня, пише zn.ua.

"З 9:17 9:57 представники спецміссії чули зі свого місця розташування в центрі Донецька (під контролем "ДНР") принаймні 16 мінометних ударів, за оцінками, 82-мм і 122-мм калібру. СММ дійшла до висновку, що удари відбулися приблизно в 10 км на північний захід від її місця розташування, в районі донецького аеропорту", - йдеться в повідомленні.

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При цьому, в районі аеропорту Донецька спостерігачі ОБСЄ чули більше 100 пострілів (вхідних і вихідних).

Як повідомляє місія, постріли були зроблені з різних видів озброєння, у тому числі, важких мінометів, танків, артилерійських установок і гармат.

Крім того, місія ОБСЄ продовжувала фіксувати порушення перемир'я в районі Широкиного під Маріуполем Донецької області.