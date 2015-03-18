"Північ": Бойовики просунулися на територію сил АТО на Луганщині

Про це у середу ввечері повідомила прес-служба військ оперативного командування "Північ", пише Українська правда.

"18 березня, в населеному пункті Станиця Луганська бойовики "ЛНР" прорвались через річку Сіверський Донець по напівзруйнованому мосту, який знаходився під контролем Збройних Сил України та приступили до обладнання блокпосту. В сторону оборонних позицій сил АТО ведеться хаотичний вогонь зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖШтаб АТО заявляє про зростання кількості провокацій з боку бойовиків