"Північ": Бойовики просунулися на територію сил АТО на Луганщині
22:41, 18 березня 2015Війна
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Бойовики, порушуючи мінські домовленості, просунулися на контрольовані силами АТО території на Луганщині.
REUTERS
Про це у середу ввечері повідомила прес-служба військ оперативного командування "Північ", пише Українська правда.
"18 березня, в населеному пункті Станиця Луганська бойовики "ЛНР" прорвались через річку Сіверський Донець по напівзруйнованому мосту, який знаходився під контролем Збройних Сил України та приступили до обладнання блокпосту. В сторону оборонних позицій сил АТО ведеться хаотичний вогонь зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
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