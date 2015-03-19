У Костянтинівці провокатори планують провести антиукраїнський мітинг за участю бойовиків - штаб АТО

Про це повідомила прес-служба Донецької ОДА у Twitter із посиланням на інформацію штабу АТО.

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"У Костянтинівці 21-22 березня провокатори планують провести антиукраїнський мітинг, куди таємно хочуть приїхати відомі бойовики", - сказано в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що в СБУ не виключають ескалації конфлікту в Костянтинівці під час похорону загиблої дитини.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня у Костянтинівці Донецької області сталася аварія за участю бойової машини десанту. 8-річна дівчинка загинула на місці аварії, 38-річна жінка і немовля потрапили до лікарні. Після цього в місті сталися масові заворушення.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що затримали двох українських військових, підозрюваних у скоєнні ДТП, а також на час слідства відсторонили від виконання обов'язків командира їхнього батальйону.