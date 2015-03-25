У штабі АТО повідомили про відсутність втрат серед військових за добу

13:12, 25 березня 2015
Війна
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За минулу добу в зоні АТО поранено 4 військовослужбовців, загиблих немає.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"Протягом минулої доби внаслідок бойових дій, на щастя, загиблих серед нашіх воїнів немає, четверо отримали поранення", - сказав Лисенко.

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Раніше повідомлялось, що за минулу добу, 24 березня, бойовики обстріляли смт Станиця Луганська, околиці Кримського, Троїцького та автодорогу Бахмутка у Луганській області. У всіх випадках ніхто з мирних жителів не постраждав, руйнувань інфраструктури не зафіксовано. 

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