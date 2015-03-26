Сили АТО знищили штаб бойовиків під Маріуполем (відео)

Про це повідомляє полк особливого призначення «Азов» на своїй сторінці в соцмережі.

«В селищі Широкине бійці полку «Азов» знищили російський танк, а також будівлю, в якій розташовувався штаб терористів з «Донецької народної республіки», - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що проросійські бойовики на сході України протягом ночі продовжували провокативні обстріли українських військових. На Маріупольському напрямку бойовики зі стрілецької зброї вели вогонь по селищу Широкине.