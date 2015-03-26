За ніч бойовики 10 разів обстріляли українських військових - прес-центр АТО

Протягом ночі вони здійснили 10 обстрілів, повідомляє прес-центр АТО.

Зокрема, на Донецькому напрямку з 20.40 до 21.20 бойовики вели вогонь зі 120–міліметрових мінометів по Піскам, а о 22.45 також із мінометів били по Авдіївці. Крім того, зі стрілецької зброї бандити обстріляли Новоселівку та Каменку.

На Маріупольському напрямку бойовики зі стрілецької зброї вели вогонь по селищу Широкине.

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На Артемівському напрямку близько 3 ночі зі сторони Стаханова бандформування зі 120–міліметрових мінометів били по Троїцькому.

"Загалом, за ніч від 20 години вечора до опівночі бойовики 8 разів вели вогонь по позиціях сил АТО, ще 2 випадки порушення режиму тиша зафіксовано з опівночі до 6 ранку", - сказано в повідомленні прес-центру АТО.

Нагадаємо, вчора у штабі АТО повідомили про відсутність втрат серед військових за добу.