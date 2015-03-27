Бойовики не допускають спостерігачів ОБСЄ до відведеної важкої техніки

Про це повідомив представник штабу АТО Андрій Лисенко. За його словами, бойовики продовжують перешкоджати роботі спостерігачів місії ОБСЄ.

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"25 березня члени незаконного збройного формування "ЛНР" відмовили в доступі місії ОБСЄ в місто Перевальськ Луганської області. Незважаючи на те, що зустріч з ватажком бойовиків, який контролює це місто, була погоджена, польовий командир незаконного збройного формування "козаків" відмовив спостерігачам в доступі, і агресивно вимагав покинути територію", - зазначив Андрій Лисенко.

Також, повідомив представник штабу АТО, бойовики "ЛНР" неподалік від Станиці Луганської скерували автомати на автомобіль місії, що змусило спостерігачів покинути місцевість.

Крім того, за його словами, спостерігачі ОБСЄ відвідали два місця, де зберігалася важка техніка незаконних збройних формувань, де бойовики двічі відмовляли спостерігачам у доступі до неї. Лише з третьої спроби спостерігачі змогли проінспектувати один зі складів, але інші будівлі зі зброєю залишилися закритими.

"Всі ці інциденти в черговий раз підтверджують грубі порушення мінських домовленостей з боку бойовиків і їх грубе ставлення до місії ОБСЄ", - резюмував Андрій Лисенко.