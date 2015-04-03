Бойовики проводять перегрупування своїх сил в районі Горлівки та Первомайська

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву», народний депутат Дмитро Тимчук в Facebook.

«Бойовики продовжують удосконалювати боєздатність формувань і проводити заходи щодо накопичення матеріально-технічних ресурсів і підвищення ефективності своєї системи логістики», - пише Тимчук.

За інформацією ІС, проходить інтенсивне доукомплектування двох основних тактичних груп російсько-терористичних військ, зосереджених у північній частині зони АТО - Горлівської і Первомайско-Стахановської. Протягом останніх 4-х діб відзначається переміщення на ці ділянки 2-х «посилених батальйонів» терористів.

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«В основному складі «батальйонів» - «піхота» на автомобілях, однак разом з тим відмічається регулярне посилення даних тактичних груп бойовою технікою, яка перекидається окремо від живої сили і невеликими партіями», - повідомляє Тимчук.

Зокрема, на даний момент Горлівська і Первомайско-Стахановська тактичні групи отримали по 1-2 танкових рот, а також ще 26 одиниць ББМ.