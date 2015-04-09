Бойовики погрожують через тиждень "убивати укропів" у Пісках

Серед зруйнованих війною будинків час від часу зав'язуються позиційні бої, ідеться в сюжеті ТСН.

"Територія аеропорту використовується як позиції, іноді туди виходять навіть працювати танки, які обстрілюють наші позиції", - розповів заступник командира 93-ої ОМБр Олександр Василенко.

Війна практично стерла Піски з лиця землі.

"Піски – це руїни! Тут, в руїнах фактично, ідуть такі, позиційні, проте бої! Тобто або ми висуваємось – насипаємо їм, або вони висуваються – насипають нам", - розповів боєць спецполку МВС "Дніпро 1" із позивним Депутат.

По селищу час від час працюють мінометні розрахунки противника. Щодня дошкуляють ворожі снайпери. Штурмові групи підходять на відстань у 200-300 метрів.

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Масованих піхотних штурмів або шаленої артпідготовки у квадраті не було досить давно. Водночас великокаліберна, така, що мала би бути відведеною, ствольна артилерія нині запрацювала знову.

"Ми бачимо роботу 120-міліметрових мінометів. І за нашими припущеннями, тому що ми не знаємо, чи це самохідна установка, чи це гармата, яка буксирується, але разом із тим – 122-міліметра гаубиці починають працювати", - розповів офіцер 93-ої бригади.

Окрім усього, бойовики застосовують і психологічний тиск.

"Час від часу вилазять до нашого ефіру по рації, бо в нас вона не захищена кодом. І вони казали, що укропи, вам лишилося тиждень, через тиждень ми вас будемо вбивати", - розказують українські бійці.

Ці погрози вони сприймають із гумором. Кажуть, основне їх підґрунтя – відсутність наказу від українського командування переходити в наступ.

"Була б команда, ми б їх потихеньку, ну, за два місяці віджали до самого Донецька", - переконаний боєць спецполку МВС "Дніпро 1" з позивним "Сава".