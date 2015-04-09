На Харківщині за зрив та ухилення від мобілізації відкрито 325 кримінальних проваджень
13:01, 09 квітня 2015Війна
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З 325 відкритих кримінальних проваджень 21 - завершено і матеріали направлені на розгляд до суду.
Прокурор Харківської області розповів про боротьбу з ухиленням від мобілізації / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні після сесії Харківської облради повідомив журналістам прокурор Харківської області Юрій Данильченко.
Данильченко наголосив, що на сьогодні суди вже винесли 7 вироків у справах про зрив мобілізації: 6 — щодо ухильників, 1 — щодо голови сільради.
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“На жаль, усі вироки не пов'язані з реальним позбавленням волі”, - сказав Данильченко, зауваживши, що прокуратура подаватиме апеляції.
Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що від мобілізації відмовляються менше 1% українців.
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