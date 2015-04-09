На Харківщині за зрив та ухилення від мобілізації відкрито 325 кримінальних проваджень

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні після сесії Харківської облради повідомив журналістам прокурор Харківської області Юрій Данильченко.

Данильченко наголосив, що на сьогодні суди вже винесли 7 вироків у справах про зрив мобілізації: 6 — щодо ухильників, 1 — щодо голови сільради.

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“На жаль, усі вироки не пов'язані з реальним позбавленням волі”, - сказав Данильченко, зауваживши, що прокуратура подаватиме апеляції.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що від мобілізації відмовляються менше 1% українців.