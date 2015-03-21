Від мобілізації відмовляються менше 1% українців - Порошенко

У першій хвилі мобілізації відсоток дезертирів становив майже 30%, на сьогодні кількість відмов становить менше 1%.

Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю телеканалу “Інтер”.

"У першій хвилі мобілізації відсоток дезертирів складав майже 30%. І це не були хлопці, які не любили Україну. Не навченими, без відповідної підготовки, озброєння, потрапивши під перший обстріл - психологічно зламалися і далі не примусити себе, не могли йти далі в бій", - сказав глава держави.

Читайте такожПонад 35 тисяч військових повернуться додому у рамках демобілізаціїУ даний час, за його словами, коли вже абсолютно інший рівень підготовки та оснащення військовослужбовців, кількість відмов становить менше 1%.