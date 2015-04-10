Багато бойовиків хочуть скласти зброю та перейти на контрольовану Україною територію - СБУ

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

«У незаконних воєнізованих формуваннях багато людей, які хотіли б скласти зброю та перейти на територію, контрольовану Україною, і шукають спосіб це зробити», - розповіли співробітникам СБУ двоє бойовиків із так званої «ЛНР», які втекли від своїх ватажків та шукали захисту в українських правоохоронців.

Читайте такожНайманець із РФ, який здався: В угрупуванні немає ні завдань, ні документів - лише зброя

Як повідомляє прес-центр СБУ, «ці «перебіжчики» здалися українським військовим на блокпосту неподалік м. Золоте Луганської області». «У ході перевірки оперативники СБУ встановили, що в обох втікачів, як і у багатьох інших бойовиків т.зв. «армії південного сходу», кримінальне минуле. 26-річний житель Брянки двічі відбував покарання за крадіжки. 40-річний житель Свердловська Луганської області відсидів 11 років за умисне вбивство», - зазначають у СБУ.

Старший з бойовиків зізнався, що пройшов спеціальну підготовку у російських інструкторів у Єйську (РФ). Кадрові офіцери російської армії вчили поводитися зі складною військовою технікою. За 10 днів він отримав спеціальність оператора-командира зенітно-ракетного комплексу «Стріла-10М». Такі протиповітряні комплекси постачалися терористам з території Росії.

«Він також розповів про факти побиття та приниження з боку ватажків незаконних воєнізованих формувань. В покарання за якусь провину п’яні солдати та командири били його півтори доби, потім ще стільки ж тримали у залізній клітці», - зазначають в СБУ.

«Тим, хто ще не наважився залишити лави бойовиків, СБУ нагадує, що згідно зі ст. 258-3 Кримінального кодексу України, особа, яка добровільно повідомила правоохоронний орган про відповідну терористичну діяльність, сприяла її припиненню або розкриттю злочинів, якщо в її діях немає складу іншого злочину, звільняється від кримінальної відповідальності», - повідомляє СБУ.

Раныше УНІАН повідомляв, що двоє бойовиків "ДНР" здалися прикордонникам, бо їх били і не платили грошей.