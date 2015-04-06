Двоє бойовиків здалися прикордонникам, бо їх били і не платили грошей

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

"Чоловіки прямували з території, підконтрольній терористам, крім того один із них був з явними ознаками побиття", - сказано в повідомленні прикордонної служби.

У затриманих вилучили посвідчення, що підтверджують їхню участь у незаконному збройному формуванні.

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"Також затримані заявили, що мають бажання проживати на території, підконтрольній українській владі, оскільки останнім часом піддавалися фізичному насильству і не отримували заробітну платню", - повідомляють прикордонники.

Наразі СБУ з'ясовує всі обставини.

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовик "ДНР" здався СБУ і звинуватив Спільний центр з контролю припинення вогню у роботі на Росію.