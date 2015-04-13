Поблизу Трьохізбенки на Луганщині вночі відбувся бій військових з бойовиками – Москаль

Про це УНІАН повідомили у прес-службі керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.

На околиці Трьохізбенки вчора вночі між українськими силовиками та бойовиками почався бій. Після 20.00 диверсійно-розвідувальна група терористів наблизилася безпосередньо до зруйнованого мосту через Сіверський Донець (по руслу якого проходить лінія розмежування) і відкрила вогонь по позиціях наших військових. Бій із невеликими перервами тривав понад дві години, в його ході була використана не тільки стрілецька зброя, але й автоматичні гранатомети. Після півночі бойовики відійшли. Ніхто з українських військових не загинув і не поранений.

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Ще однією гарячою точкою цієї ночі стала автодорога Бахмутка. Починаючи з 2.00 й до 5.30 29-й блокпост українських силовиків зазнав періодичних обстрілів із боку с.Жолобок, окупованого російськими регулярними військами. По українських військових стріляли, в тому числі з танка. Інформації про поранених чи загиблих не надходило.

У Троїцькому (Попаснянський район) опорні пункти українських військових бойовики неодноразово обстрілювали з автоматичної зброї. Останній обстріл був сьогодні о 4.00, поранених чи загиблих немає.

У решті населених пунктів на лінії розмежування вогню було тихо. Вперше за тривалий період часу вночі не зафіксовано бойових дій у Кримському, поблизу Бахмутки. Останні перестрілки там відбулися вчора близько 20.00.