ОБСЄ: В районі Донецького аеропорту ведуться інтенсивні обстріли

В районі Донецького аеропорту спостерігається порушення режиму припинення вогню і ведуться інтенсивні обстріли, а у Широкіному склалася складна гуманітарна ситуація.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес- конференції заявив речник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків.

Читайте такожПредставники України, Росії та ОБСЄ обговорили питання демілітаризації Широкиного - прес-центр АТО

Він наголосив, що впродовж доби спостерігачі моніторингової місії кілька разів фіксували порушення режиму припинення вогню у районі Донецького аеропорту, а також в Авдіївці та Пісках.

«Продовжуємо спостерігати інтенсивні бойові дії у районі Донецького аеропорту. І вчора, і позавчора спостерігачі чули кілька вибухів. Інтенсивні ведуться обстріли. Використовувались зенітки, вогнепальна зброя, міномети, артилерія, танки. У Широкиному вчора наші колеги спостерігали дещо менші масштаби обстрілів, але гуманітарна ситуація там продовжує лишатись досить складною», - наголосив Боцюрків.

Він зазначив, що цивільному населенню не вистачає, зокрема, питної води, продуктів харчування та медикаментів.