У мережі опублікували відео протистояння "Азову" і бойовиків у Широкиному

Запеклий бій тривав майже п'ять годин.

Бойовики хотіли скористатися тим, що в Широкиному перебували представники місії ОБСЄ і спробували наблизитися до позицій українських військових. Однак терористи напали на передову групу "Азову". Бойовики почали обстріл з гранатометів, мінометів і кулеметів.

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В результаті бою двоє бійців "Азову" отримали поранення, один з них - важко поранений.