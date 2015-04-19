У мережі опублікували відео протистояння "Азову" і бойовиків у Широкиному
01:53, 19 квітня 2015Війна
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В інтернеті з'явилося відео, на якому бійці добровольчого полку спеціального призначення «Азов» відбили атаку бойовиків в Широкиному поблизу Маріуполя.
REUTERS
Запеклий бій тривав майже п'ять годин.
Бойовики хотіли скористатися тим, що в Широкиному перебували представники місії ОБСЄ і спробували наблизитися до позицій українських військових. Однак терористи напали на передову групу "Азову". Бойовики почали обстріл з гранатометів, мінометів і кулеметів.
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В результаті бою двоє бійців "Азову" отримали поранення, один з них - важко поранений.
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