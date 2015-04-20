Москаль: у Луганській області за добу не зафіксовано обстрілів бойовиків

Як йдеться в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, вчора, 19 квітня, і минулої ночі уздовж лінії розмежування вогню зберігалося бойове затишшя без сутичок і обстрілів.

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"Вночі в околицях Новотошковки з'явилася розвідувально-диверсійна група бойовиків, яка намагалася підійти до позицій наших військових, проте як тільки бойовики зрозуміли, що виявлені з допомогою тепловізора, повернули назад", - сказано в повідомленні.

Сьогодні вранці в традиційно «гарячих точках» області також зберігається тиша.