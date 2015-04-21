У Донецьку бойовики продовжують формування бронегруп - Тимчук

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат, координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук, до складу кожної бронегрупи входять 2-3 танки, 4-5 ББМ, 2-3 зенітних установки ЗУ-23-2 на вантажівках, може додаватися батарея мінометів або гаубиць Д-30, 2-3 армійських вантажівки «загального призначення», 60-70 осіб живої сили.

Спеціально для цих груп противник нагромаджує пальне і боєприпаси в Петровському, Куйбишевському і Київському районах Донецька.

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Упродовж доби зафіксовано переміщення 33 одиниць транспорту, які перевозили матеріально-технічні ресурси з РФ для формувань російсько-терористичних військ (з них 7 - одиночне переміщення, решта в складі колон).

Триває масове підвезення по «північному» маршруту предметів постачання і матеріально-технічних ресурсів для угруповання терористів, зосередженого в трикутнику Горлівка - Ясинувата - Єнакієве, а також для підрозділів, розгорнутих у районі Первомайськ - Стаханов - Фрунзе.

Крім того, відзначається регулярне транспортне сполучення (переважно невеликими конвоями по 3-4, рідше до 6 одиниць транспорту) через Сніжне та Амвросіївку на Старобешеве, Тельманове і далі до Оленівки і Степового. Розгорнуті в даних районах дві тактичних групи бойовиків розосереджені і проводять заходи з оперативного маскування.

На ремонтних базах у Перевальську і Сніжному, бойовики активно проводять ремонт і технічне обслуговування артилерійського озброєння (головним чином САУ, у Сніжному також ведеться ремонт танків). Більшість пошкодженої в районі Дебальцевого бойової техніки нині зосереджено в Перевальську і Горлівці.