ОБСЄ: бойовики завадили спостерігачам потрапити в східну частину Широкиного
23:03, 23 квітня 2015Війна
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Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі заявляє, що бойовики сьогодні завадили спостерігачам потрапити у східну частину Широкиного.
Reuters
Як повідомляє прес-служба ОБСЄ у Facebook, ”сьогодні представники так званої ”ДНР” завадили СММ вільно потрапити на східну частину села Широкине”.
При цьому зазначається, що ”ДНР” також зловживає присутністю СММ для проведення власної ротації.
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У цьому зв`язку заступник голови спеціальної моніторингової місії Александр Хуг заявив, що ”подібні дії створюють неприйнятні перешкоди для виконання мандата СMM і є свідченням неприпустимої експлуатації присутності та ролі СММ в Широкиному”.
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