ОБСЄ: бойовики завадили спостерігачам потрапити в східну частину Широкиного

Як повідомляє прес-служба ОБСЄ у Facebook, ”сьогодні представники так званої ”ДНР” завадили СММ вільно потрапити на східну частину села Широкине”.

При цьому зазначається, що ”ДНР” також зловживає присутністю СММ для проведення власної ротації.

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У цьому зв`язку заступник голови спеціальної моніторингової місії Александр Хуг заявив, що ”подібні дії створюють неприйнятні перешкоди для виконання мандата СMM і є свідченням неприпустимої експлуатації присутності та ролі СММ в Широкиному”.