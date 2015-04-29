Під час обстрілу бойовиками "Бахмутки" поранений український військовий - Москаль

Як сказано в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, за минулий вечір і сьогоднішній ранок уздовж лінії розмежування вогню в Луганській області бойова агресія бойовиків різко посилилася. У ряді гарячих точок відбулися перестрілки і зіткнення, кілька населених пунктів потрапили під обстріл.

Так, вночі перестрілки періодично виникали в околицях сел. Троїцького (Попаснянський район), у Станиці Луганській, Трьохізбенці і на автодорозі "Бахмутка" в районі 29-го блокпоста.

В останньому випадку внаслідок бойових дій український військовий дістав осколкові поранення і був госпіталізований.

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Також вчора ввечері бойовики двічі обстріляли Щастя із гранатометів та автоматичної зброї.

Вогонь у бік опорних пунктів українських військових вівся з боку окупованої Веселої Гори о 17.00 та після 18.00.

Потерпілих серед мирного населення внаслідок обстрілу немає, інформація про поранених або загиблих військових не надходила. Вранці у Щасті було тихо.

Між сел. Кримське (підконтрольне України) і Сокольниками (окуповане бойовиками) протягом вчорашнього дня і ночі не раз спалахували перестрілки, які переростали у збройні сутички із застосуванням гранатометів та мінометів. Останні бойові дії тут були сьогодні вранці. Інформації про поранених військових немає.

Раніше у штабі АТО повідомили, що бойовики за вечір 29 разів обстріляли сили АТО, загинув мирний житель.