Бойовики за вечір 29 разів обстріляли сили АТО, загинув мирний житель - штаб
Увечері 28 квітня ситуація в зоні проведення Антитерористичної операції залишалася напруженою.
Про це повідомляє прес-центр АТО.
"З 18.00 до опівночі незаконні збройні формування 29 разів обстріляли позиції наших військ вздовж лінії розмежування. При цьому злочинці два рази відкривали вогонь по населених пунктах Чермалик і Щастя. О 18.00 поблизу Авдіївки ворог знову провів обстріл наших позицій із "Градів", - сказано в повідомленні.
Поблизу Чермалика незаконні збройні формування провели хаотичний обстріл українських позицій з лівого берегу річки Кальміус зі станкових протитанкових гранатометів та 82-міліметрових мінометів.При цьому декілька пострілів влучили в житловий квартал Чермалика. Унаслідок обстрілу у дворі свого будинку загинув місцевий мешканець.
Читайте такожПрес-центр АТО показав фото обстріляного ШирокиногоЗ 18.30 до 20.00 противник зі 120-міліметрового міномету, автоматичного гранатомету та снайперської зброї відкривав вогонь по Луганській тепловій електростанції у місті Щастя.
Також на Донеччині злочинці обстрілювали позиції українських військ із мінометів калібру 120 міліметрів в районі населених пунктів Авдіївка, Опитне, Ленінське, Піски, Артемово, Чермалик. Неподалік Артемово ворог декілька разів вистрілив по нашому опорному пункту із танку.
На Луганщині злочинці найбільш інтенсивно - із мінометів, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї - обстрілювали Щастя і Кримське.
Підрозділи Збройних Сил України зафіксували у небі Донеччини і Луганщини прольоти 15 безпілотників противника.